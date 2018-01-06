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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    'ta Nunnally şoku!

    Fenerbahçe Doğuş'ta Nunnally şoku!

    Euroleague 16. hafta maçında dün akşam 'un İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 79-74 yendiği sakatlanan 'nin sol el tarak kemiğinde kırık olduğu ve bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden Nunnally'in sakatlığı ile yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur. 'nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally'nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir. James Nunnally'nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz."

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:05
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