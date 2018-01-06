Fenerbahçe Doğuş'ta Nunnally şoku!
THY Euroleague 16. hafta maçında dün akşam Fenerbahçe Doğuş'un İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz'i 79-74 yendiği sakatlanan James Nunnally'nin sol el tarak kemiğinde kırık olduğu ve bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
"Oyuncumuzun dün gece başlayan sağlık kontrolleri tamamlanmış ve sporcumuz tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştur. James Nunnally'nin yapılan tüm kontrollerin ardından genel sağlık durumunda herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak yapılan detaylı kontrollerde sporcumuzun, yaşadığı düşüşe bağlı olarak sol el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Nunnally'nin sahalara dönüş süresinin yaklaşık 1 ay olması beklenmektedir. James Nunnally'nin herkesi korkutan talihsiz sakatlığı sonrası oyuncumuza destek mesajları gönderen tüm taraftarlarımıza; aynı zamanda geçmiş olsun mesajlarını ileten tüm takımlara, sporculara ve sporseverlere teşekkür ederiz."
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:05
-
Konoplyanka bombası!
Toplam 5
Yorum
Recep Tayyıp ERDOGAN REIS Kesınlıkle alınması gereken transferlerden bır tanesı Konoplyanka ve belhandanın yerınede shaktardan BERNARD Bu ısımler kesınlıkle alınmalı.
-
Bongonda Çizme’ye
Toplam 2
Yorum
pulat büyük bir yıldız olacak ve bizim akılsız yöneticiler kafayı duvarlara vuracaklar. yazık çok yazık.
-
Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına veda etti!
Toplam 2
Yorum
Helal olsun HAKKIMIZ SANA HELAL OLSUN CENK'İMİZ. HER ZAMAN KALBİMİZDESİN.
Fenerbahçe Doğuş'ta Nunnally şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.