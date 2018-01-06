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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    F.Bahçeli yıldızlar hacamat yaptırdı!

    F.Bahçeli yıldızlar hacamat yaptırdı!

    'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile , devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırdı.

    'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan , ikinci yarının hazırlıklarına başladı.

    Çalışmalarını 'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile , kamp öncesi hacamat yaptırdı.

    HACAMATIN FAYDALARI
    Birçok hastalığa deva olduğu söylenen hacamatın bazı faydaları

    -Baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sinuzit
    -Tembellik, uyku fazlalığı
    -Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı
    -Prostat ve cinsel zayıflık
    -Sırt ağrısı, bel ağrısı (lumbago), diz ağrısı, yanlarda uyuşukluk
    -Hormon bozukluğu

    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:33
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