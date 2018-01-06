F.Bahçeli yıldızlar hacamat yaptırdı!
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, devre arasında sırt ve bel ağrılarından kurtulmak için hacamat yaptırdı.
Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının hazırlıklarına başladı.
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, kamp öncesi hacamat yaptırdı.
HACAMATIN FAYDALARI
Birçok hastalığa deva olduğu söylenen hacamatın bazı faydaları
-Baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sinuzit
-Tembellik, uyku fazlalığı
-Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı
-Prostat ve cinsel zayıflık
-Sırt ağrısı, bel ağrısı (lumbago), diz ağrısı, yanlarda uyuşukluk
-Hormon bozukluğu
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:33
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
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