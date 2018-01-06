F.Bahçeli yıldızlar hacamat yaptırdı!

Süper Lig'in ilk yarısını 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının hazırlıklarına başladı.

Çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerin Faslı futbolcuları Aatıf Chahechouhe ile Nabil Dirar, kamp öncesi hacamat yaptırdı.



HACAMATIN FAYDALARI

Birçok hastalığa deva olduğu söylenen hacamatın bazı faydaları

-Baş ağrısı, yarım baş ağrısı ve sinuzit

-Tembellik, uyku fazlalığı

-Yüksek tansiyon ve şeker hastalığı

-Prostat ve cinsel zayıflık

-Sırt ağrısı, bel ağrısı (lumbago), diz ağrısı, yanlarda uyuşukluk

-Hormon bozukluğu