Fenerbahçeli futbolcuların baklava keyfi
Fenerbahçeli futbolculara taraftarlardan baklava ikram edildi.
- 06 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:21
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Sola Ramirez!
Toplam 1
Yorum
yavuz bu yönetim iyi bir topcu alamaz gene vanpörsügibi işe yaramaz biri alır yattarak parası alır gider insan biray önceden bulur şimdi alır .
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Cenk Tosun resmen Everton'da
Toplam 8
Yorum
Selo Bir fb olarak tosun paşaya başarılar diliyorum düzgün adam taraftarı germeyen...
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Diyeceğim bu!
Toplam 1
Yorum
Geleceği söndürmeyin Aykut hoca insan kazandırma peşinde değil sadece günü kurtarmaya çalışıyor bu gençlere yazık sahip çıkın ozan tufan gelecekte yıldız olacak
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