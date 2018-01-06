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    06 Ocak 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçeli futbolcuların baklava keyfi

    Fenerbahçeli futbolcuların baklava keyfi

    Fenerbahçeli futbolculara taraftarlardan baklava ikram edildi.

    Devre arası kampı için 'da bulunan Fenerbahçeli futbolculara sarı-lacivertli taraftarlardan baklava ikram edildi. Dün akşam basına kapalı olan antrenmanda futbolcuları ziyaret eden Fenerbahçeli taraftarlar oyunculara baklava ikram edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Futbolculara şampiyonluk dileklerini ileten taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı tesislerden ayrıldı.


    1. 06 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:21
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