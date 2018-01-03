 Rakip BLMA – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Rakip

    Rakip BLMA
    F.bahçe Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında bugün deplasmanda Fransa'nın BLMA ekibiyle karşılaşacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak. Grupta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan Fenerbahçe, averajla 2. sırada yer alıyor. Oynadığı maçların birini kazanan ve 8'inde yenilen BLMA ise son sırada. İki takım arasında oynanan ilk maçı F.Bahçe, 79-63'lük skorla kazanmıştı.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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