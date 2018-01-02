 Reto Ziegler, Amerika’ya gitti – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    , Amerika’ya gitti

    Reto Ziegler, Amerika’ya gitti
    Kanarya'nın İsviçreli eski sol beki , kariyerini Amerika'da sürdürecek. İsviçre'nin Luzern takımında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, MLS takımı Dallas FC ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. MLS'te forma giyecek olan 7'nci İsviçreli futbolcu unvanını alan Ziegler, mart ayında başlayacak olan ligde yeni takımı ile yerini alacak.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:51
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