 Golü böyle atacak! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Golü böyle atacak!

    Golü böyle atacak!

    Hollanda’da yayın yapan ‘Kees’in Masası’ isimli TV programının yapımcısı Kees Jansma, “, ’yi oynatmıyor; o da sosyal medyada taraftarı çıldırtacak paylaşımlar yapıyor. Amacı ocak ayında serbest kalmak” dedi

    Fenerbahçe'nin başına adeta bela olan Robin van Persie hakkında ülkesi Hollanda'dan çok çarpıcı iddialar geldi. Bu sezon sadece 4 resmi maçta oynayıp hiç golü olmayan ve adı Uçan Hollandalı'dan Yatan Hollandalı'ya evrilen 34 yaşındaki futbolcunun bedelsiz kovulmak için kurnazca bir planı devreye soktuğu ileri sürüldü. İddia, Hollanda'da yayın yapan Fox Sports'taki 'Kees'in Masası' isimli programda ortayla atıldı. Programın yapımcısı Kees Jansma, 'nin sosyal medya aracılığı ile kendisini "nefret edilen adam" konumuna getirip, bedelsiz şekilde serbest kalmayı planladığını ileri sürdü. İşte Jansma'nın çok ses getirecek o açıklamaları:

    "Robin sezon başında dönecekti (Feyenoord'a). Anlaşmalar ise tamamdı. Takımı bir anda 4.5 milyon euro isteyince her şey değişti. İstanbul'da kalmak zorunda bırakıldı. Bir süredir sakat değil ama oynatılmıyor. Bir nevi cezalandırılıyor. Robin de buna karşı sosyal medyada taraftarları çıldırtacak paylaşımlar yaparak yönetimden intikam alıyor. Amacı, ocak ayında serbest bırakılmayı sağlamak." Bu sezon hiç golü olmayan Van Persie, eğer kendini kovdurtma amacına ulaşırsa, hiç gol atmadan parsayı vurup gidecek.

    Ortada bir kontrat var

    Van Persie Beşiktaş 'a giderken, devreye girdi, daha çok para verdi ve renklerine kattı. Yani adam zorla gelmedi. Manchester United ile 7 milyon euro'luk bir yıllık daha sözleşmesi vardı. Tıkır tıkır da alırdı parasını... Advocaat onu önemli maçlarda oynattı ve yararlandı. Ama sezon başında Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki; "Terrenao bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" Para için gelmiş oyuncu hedef yapıldı. Ortada bir sözleşme var, adam da hakkını istiyor. Aynı durum Barcelona'dan yıllık 7 milyon euro kazanan Arda Turan için de geçerli. Hangimiz "Arda parasını almasın. Daha aza gitsin, başka takımda oynasın" diyoruz.

    Mini yorum Gürcan Bilgiç

    14 milyon Euro'ya 40 gol
    Van Persie, Fenerbahçe'den 2.5 sezonda maç başına primler ve bonuslarla birlikte 14 milyon euro'yu aşkın bir para kazandı. Bunun karşılığında tüm kategorilerde 90 maç oynayıp 40 gol-8 asiste imza attı. RvP'nin lig performansı ise 58 maç-25 gol-6 asist...

    Bırakın sahaya çıkıp oynamayı, çoğu zaman idmanlara dahi çıkmayan Van Persie, bunun yerine sosyal medyadan İstanbul manzaraları, oğluyla boks idmanı, suşi fotoğrafları gibi kızdıran paylaşımlar yapmıştı. RvP'nin 'Dont talk behind my back (Arkamdan konuşma) yazılı tişört paylaşımı da büyük yankı uyandırmıştı. Van Persie'nin bu mesajla Aykut Kocaman ve başkan Aziz Yıldırım'ı hedef aldığı iddia edilmişti.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 03:26
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