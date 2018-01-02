Golü böyle atacak!
Hollanda’da yayın yapan ‘Kees’in Masası’ isimli TV programının yapımcısı Kees Jansma, “Fenerbahçe, Van Persie’yi oynatmıyor; o da sosyal medyada taraftarı çıldırtacak paylaşımlar yapıyor. Amacı ocak ayında serbest kalmak” dedi
"Robin sezon başında dönecekti (Feyenoord'a). Anlaşmalar ise tamamdı. Takımı bir anda 4.5 milyon euro isteyince her şey değişti. İstanbul'da kalmak zorunda bırakıldı. Bir süredir sakat değil ama oynatılmıyor. Bir nevi cezalandırılıyor. Robin de buna karşı sosyal medyada taraftarları çıldırtacak paylaşımlar yaparak yönetimden intikam alıyor. Amacı, ocak ayında serbest bırakılmayı sağlamak." Bu sezon hiç golü olmayan Van Persie, eğer kendini kovdurtma amacına ulaşırsa, hiç gol atmadan parsayı vurup gidecek.
Ortada bir kontrat varVan Persie Beşiktaş 'a giderken, devreye Fenerbahçe girdi, daha çok para verdi ve renklerine kattı. Yani adam zorla gelmedi. Manchester United ile 7 milyon euro'luk bir yıllık daha sözleşmesi vardı. Tıkır tıkır da alırdı parasını... Advocaat onu önemli maçlarda oynattı ve yararlandı. Ama sezon başında Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki; "Terrenao bizi kandırdı. Van Persie'yi sakat aldık" Para için gelmiş oyuncu hedef yapıldı. Ortada bir sözleşme var, adam da hakkını istiyor. Aynı durum Barcelona'dan yıllık 7 milyon euro kazanan Arda Turan için de geçerli. Hangimiz "Arda parasını almasın. Daha aza gitsin, başka takımda oynasın" diyoruz.
Mini yorum Gürcan Bilgiç
14 milyon Euro'ya 40 gol
Van Persie, Fenerbahçe'den 2.5 sezonda maç başına primler ve bonuslarla birlikte 14 milyon euro'yu aşkın bir para kazandı. Bunun karşılığında tüm kategorilerde 90 maç oynayıp 40 gol-8 asiste imza attı. RvP'nin lig performansı ise 58 maç-25 gol-6 asist...
Bırakın sahaya çıkıp oynamayı, çoğu zaman idmanlara dahi çıkmayan Van Persie, bunun yerine sosyal medyadan İstanbul manzaraları, oğluyla boks idmanı, suşi fotoğrafları gibi kızdıran paylaşımlar yapmıştı. RvP'nin 'Dont talk behind my back (Arkamdan konuşma) yazılı tişört paylaşımı da büyük yankı uyandırmıştı. Van Persie'nin bu mesajla Aykut Kocaman ve başkan Aziz Yıldırım'ı hedef aldığı iddia edilmişti.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 03:26
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
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