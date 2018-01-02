 Anderlecht'te 'Tufan' koptu – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Anderlecht'te 'Tufan' koptu

    Anderlecht'te 'Tufan' koptu

    Mor-beyazlılar, Kocaman’ın gözden çıkardığı ön liberoyu 1.5 yıl kiralamak istiyor. Teklif, 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro’ya satın alma opsiyonu da olacak

    'de yaptığı yersiz açıklamalar nedeniyle gözden düşen 'a sürpriz bir talip çıktı. Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki genç oyuncu için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Menajerler aracılığıyla yönetimle temas kuran Belçika ekibinin, için 1.5 yıllığına kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 2020'ye kadar F.Bahçe'de ÖNERİLEN rakam 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak. Anderlecht bu süreçte Ozan'ın performansından memnun kalırsa, 1.5 yıl sonra bu parayı ödeyerek bonservisini almayı taahhüt etti. Ozan'ın ile mukavelesi 2020'de bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev alan Tufan, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.



    Deportivo ve Benfica da takipte
    ile Deportivo ve Benfica da yakından ilgileniyor. İspanyol ekibinin, önümüzdeki günlerde yönetimle temasa geçmesi bekleniyor. Benfica'nın da sezon başında resmen istediği oyuncu için yeni teklif hazırladığı ifade edildi.

    Menajer belirsizliği
    Daha önce Ahmet Bulut ile çalışan 'ın ünlü menajer ile yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Bulut da 'Artık Ozan'la çalışmıyoruz' demişti. Ancak Ahmet Bulut, TFF'nin resmi sitesinde halen Ozan'ın menajeri olarak gözüküyor.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:58
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