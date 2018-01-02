Anderlecht'te 'Tufan' koptu
Mor-beyazlılar, Kocaman’ın gözden çıkardığı ön liberoyu 1.5 yıl kiralamak istiyor. Teklif, 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro’ya satın alma opsiyonu da olacak
Deportivo ve Benfica da takipte
Ozan Tufan ile Deportivo ve Benfica da yakından ilgileniyor. İspanyol ekibinin, önümüzdeki günlerde yönetimle temasa geçmesi bekleniyor. Benfica'nın da sezon başında resmen istediği oyuncu için yeni teklif hazırladığı ifade edildi.
Menajer belirsizliği
Daha önce Ahmet Bulut ile çalışan Ozan Tufan'ın ünlü menajer ile yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Bulut da 'Artık Ozan'la çalışmıyoruz' demişti. Ancak Ahmet Bulut, TFF'nin resmi sitesinde halen Ozan'ın menajeri olarak gözüküyor.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 02:58
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Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
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Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Anderlecht'te 'Tufan' koptu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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