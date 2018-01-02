 2017’de 63 şampiyonluk – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    2017’de 63 şampiyonluk

    2017’de 63 şampiyonluk
    , 2017'yi rekorlarla geride bıraktı. Erkek basketbol takımı ilk kez Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazarken, diğer branşlar da boş durmadı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz yıl dile kolay tam 63 takım şampiyonluğu kazandı. Atletizm gençlerde çifte Avrupa Kulüpler Şampiyonluğu elde edilirken, kadın basketbol takımı da Euroleague'de 2'nci oldu.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:40
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