 ‘Fabio, takımında mutlu’ – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Fabio, takımında mutlu’

    ‘Fabio, takımında mutlu’

    F.Bahçe'nin sol bek adayları arasında bulunan 'lu Fabio Santos'u, menajerliğe başlayan eski Fenerbahçeli Washington'un önerdiği öğrenildi.

    32 yaşındaki sol bekin gerçek menajeri ise Alvaro Cerdeira. Sarı-lacivertlilerin Santos'a ilgisi hakkında konuşan Cerdeira, "Fabio'ya bu büyüklüğe sahip bir kulübün ilgisini bekliyordum. Ancak oyuncu kulübünde mutlu ve yeni sezonu için sabırsız. Eğilim, Fabio'nun Atletico Mineiro'da kalacağı yönünde" açıklamasını yaptı.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
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