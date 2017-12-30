‘Fabio, takımında mutlu’

F.Bahçe'nin sol bek adayları arasında bulunan Atletico Mineiro'lu Fabio Santos'u, menajerliğe başlayan eski Fenerbahçeli Washington'un önerdiği öğrenildi.

32 yaşındaki sol bekin gerçek menajeri ise Alvaro Cerdeira. Sarı-lacivertlilerin Santos'a ilgisi hakkında konuşan Cerdeira, "Fabio'ya bu büyüklüğe sahip bir kulübün ilgisini bekliyordum. Ancak oyuncu kulübünde mutlu ve yeni sezonu için sabırsız. Eğilim, Fabio'nun Atletico Mineiro'da kalacağı yönünde" açıklamasını yaptı.