 Aklını çeliyorlar – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Aklını çeliyorlar

    Aklını çeliyorlar

    duyurdu: Santos, Lima’dan boşalan bölgeyi Giuliano ile dolduracak F.Bahçeli yıldızı, milli takım hocası Titi’nin gözü önünde olacağı bahanesiyle kandıracak

    'nin sezonun ilk yarısındaki parlayan yıldızı Giuliano için ülkesi 'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Fenerbahçe'nin de istediği Lucas Lima'nın Palmeiras'a imza atmasının ardından yerine birini arayan Santos, listesine sarı-lacivertli futbolcuyu aldı. Futebol Interactivo kanalı, Santos'lu yöneticilerin 27 yaşındaki 10 numara için piyasa araştırması yaptığını ve kısa süre içinde Fenerbahçe'ye teklif sunulacağını ileri sürdü. Haberin detayında kulüp başkanı Odilio Rodrigues'in için bizzat devrede olduğu bilgisi paylaşılırken, takviye için yaklaşık 15 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığının da altı çizildi. Giuliano'nun yanı sıra listede iki alternatif daha bulunduğu, bu isimlerin ise Oscar ve Alex Teixeira olduğu ifade edildi.

    DÜNYA KUPASI HEDEFİ İÇİN
    Üç oyuncunun da önemli liglerde görev yaptığının belirtildiği haberde Santos'un Giuliano'yu milli takım bahanesiyle ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Şu an Brezilya Milli Takımı'nda görev yapan ve Rusya'daki Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen F.Bahçeli oyuncuya milli takım hocası Titi'nin gözü önünde olacağı söylenerek transferin bitirilmeye çalışılacağı detayı verildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:48
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