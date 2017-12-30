Aklını çeliyorlar
Futebol Interactivo duyurdu: Santos, Lima’dan boşalan bölgeyi Giuliano ile dolduracak F.Bahçeli yıldızı, milli takım hocası Titi’nin gözü önünde olacağı bahanesiyle kandıracak
DÜNYA KUPASI HEDEFİ İÇİN
Üç oyuncunun da önemli liglerde görev yaptığının belirtildiği haberde Santos'un Giuliano'yu milli takım bahanesiyle ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Şu an Brezilya Milli Takımı'nda görev yapan ve Rusya'daki Dünya Kupası'nda forma giymek isteyen F.Bahçeli oyuncuya milli takım hocası Titi'nin gözü önünde olacağı söylenerek transferin bitirilmeye çalışılacağı detayı verildi.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:48
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Hep orada otursun
Toplam 1
Yorum
ali kırcı işin ilginci ozan tufana 7 milyon € verildi ama Tarık kadar göze batmıyor GS deki...
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İlk 3 yolcu belli oldu
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray için en hayırllısı emrahı emre akbaba transferinde takasta kullanması tarık ta kiralansın bir takıma bedelsiz..
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Aklını çeliyorlar
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Galatasaray olsa oyuncusunu kaptırırdı ama fener kaptırmaz kesinlikle...
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