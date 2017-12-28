 Krychowiak iddiası – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Krychowiak iddiası

    Krychowiak iddiası
    İngiliz basını WBA'nın Grzegorz Krychowiak ile yolları ayırmaya hazırlandığını, Polonyalı yıldızın yeni rotasının da F.Bahçe olduğunu yazdı. Haberde PSG'den kiralanan 27 yaşındaki futbolcunun 'e ayak uyduramadığı için gönderileceği belirtildi. F.Bahçe, Sevilla, Reims ve Nantes'ın da kuyrukta olduğu ifade edildi.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Krychowiak iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN