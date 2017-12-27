Valbuena'dan 'ayrılık' açıklaması
A Spor'a açıklamalarda bulunan Matheu Valbuena, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Bu kulübün tarihine adımızı yazdırmak ve bu kulüpte şampiyonluk yaşamak istiyoruz" dedi.
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