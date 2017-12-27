‘Sürpriz yapabiliriz’

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, bugünkü kupa maçında Fenerbahçe'ye sürpriz yapabileceklerini söyledi. Koşukavak, "Fenerbahçe'ye karşı oynamak kolay değil. Ama belli olmaz. İstanbulspor'un normal bir oyun planı var, bir de rakibe göre hazırlayıp oynadığı var. Fenerbahçe karşısında kendi oyun planımızı uygulayacağız" şeklinde konuştu.