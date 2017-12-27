 ‘Hücum’ çalışıyor – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    ‘Hücum’ çalışıyor

    ‘Hücum’ çalışıyor
    Aykut Kocaman, Antalya kampında yoğun antrenman programı planlıyor. Futbolcularına 1 haftalık tatilde bireysel programlar hazırlayan sarı-lacivertli hoca, kurmaylarından ise takımın üretkenlik sıkıntısı konusunda ayrıntılı rapor hazırlamalarını istedi. Özellikle Konyaspor maçının ilk yarısında rakip ceza alanına yeteri kadar kalabalık girememenin sebepleri konusunda yardımcılarından görüş isteyen Kocaman, hücum organizasyonları üzerine ekstra çalışmalar planlıyor.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:19
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