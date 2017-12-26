‘Dadaş Mehmet’ cinayet kurbanı

GFB taraftar grubunun etkin isimlerinden olduğu öğrenilen Mehmet Altunkaynak, Fenerbahçe- Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehane çıkışında, silahlı saldırıya uğradı.



'Dadaş Mehmet' olarak bilinen Altunkaynak, vücuduna isabet eden 9 mermiyle yaşamını yitirdi. 17 kurşun sıkan ve kaçan zanlının yakalanması için operasyonlar sürüyor.