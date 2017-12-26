 ‘Dadaş Mehmet’ cinayet kurbanı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    ‘Dadaş Mehmet’ cinayet kurbanı

    ‘Dadaş Mehmet’ cinayet kurbanı
    GFB taraftar grubunun etkin isimlerinden olduğu öğrenilen Mehmet Altunkaynak, Fenerbahçe- Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehane çıkışında, silahlı saldırıya uğradı.

    'Dadaş Mehmet' olarak bilinen Altunkaynak, vücuduna isabet eden 9 mermiyle yaşamını yitirdi. 17 kurşun sıkan ve kaçan zanlının yakalanması için operasyonlar sürüyor.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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