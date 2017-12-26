 Ayrıcalık yok! Herkese eşit tatil – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Ayrıcalık yok! Herkese eşit tatil

    Ayrıcalık yok! Herkese eşit tatil

    Sarı-lacivertliler, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la oynanacak maçtan sonra devre tatiline girecek.

    Futbolcular, bir haftalık iznin ardından 4 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve ikinci yarı hazırlıkları başlayacak. Yarınki maçta ağırlıklı olarak az süre alan ve genç oyuncular görev yapacak. , bu maçta oynamayacak olanlara erkenden izin vermeyecek, tatil herkes için aynı anda başlayacak.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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