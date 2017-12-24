 Galibiyeti kaçırdık – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    Galibiyeti kaçırdık

    Galibiyeti kaçırdık
    Skrtel ve Neustadter'in cezalı olduğu haftada forma giyen Neto, bir hayli üzgündü. Galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen tecrübeli stoper, "Hedeflerimize ulaşmak açısından çok önemli bir maçtı. 3 puan istiyorduk. Özellikle ikinciyarıda daha iyiydik. Yediğimiz gole rağmen kazanmak için mücadele ettik ama olmadı" dedi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:35
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