Galibiyeti kaçırdık

Skrtel ve Neustadter'in cezalı olduğu haftada forma giyen Neto, bir hayli üzgündü. Galibiyeti kaçırdıklarını söyleyen tecrübeli stoper, "Hedeflerimize ulaşmak açısından çok önemli bir maçtı. 3 puan istiyorduk. Özellikle ikinciyarıda daha iyiydik. Yediğimiz gole rağmen kazanmak için mücadele ettik ama olmadı" dedi.