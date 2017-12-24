Fernandao pazarlığı

Brezilya basınından Fenerbahçeli Fernandao ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. O Tempo'nun haberinde sarı-lacivertli ekip ile Cruzeiro'lu yöneticilerin Fernandao'nun haklarının yüzde 75'i için 1 milyon euro'ya el sıkıştığı ancak daha sonra Fenerbahçe'nin fiyat artırmasının transferde sıkıntıya neden olduğu duyuruldu.