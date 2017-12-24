 5 değişiklik birden – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    5 değişiklik birden

    5 değişiklik birden
    Aykut Kocaman, ligde son oynadıkları Karabük maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Karabükmaçındaki ilk 11'de yer alan futbolculardan Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, İsmail ve Soldado'nun yerine Isla, Neto, Hasan Ali, Valbuena'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Kart cezalıları Skrtel, Neustaedter ve Şener'in yanı sıra sakat olan Janssen ve İsmail ise kadroda yer almadı.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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