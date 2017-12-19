‘Suni’ farkı 8 haftada kapattı
Aykut Kocaman, Süper Lig'de 8. haftanın ardından G.Saray'ı işaret ederek, "İki taraf açısından da bakıldığı zaman suni bir puan farkı var şu an" demişti.
O zaman lider G.Saray'ın 22 puanda, F.Bahçe ve Beşiktaş ise 14'er puandaydı... 16. hafta sonunda F.Bahçe, G.Saray'ı 32 puanda yakaladı ve averajla ezeli rakibini geçti. Beşiktaş ise 30 puanda. Son 8 haftanın puan durumunda ise 19 puanla Trabzonspor lider, 18 puanla F.Bahçe ikinci sırada yer alıyor.
ŞAPKA ÇIKARIN
Süper Lig'de bir ara zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, taraftarlarına muhteşem bir geri dönüş filmi izlettiriyor. Sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor'u dün 2-0 yenerek 5'te 5 yaparken, Galatasaray'ın averajla önüne geçti, lider Başakşehirspor ile aradaki puan farkını ise 1'e indirdi.
Kadıköy'de ilk yarıyı boşa harcayan Kanarya, ikinci yarıda Aykut Kocaman'ın Şener-Mathieu Valbuena değişikliği ile kendine geldi. Fransız yıldız önce kornerden Mehmet Topal'a attırdı: 1-0. Sonra ise sahneye çıkıp harika bir vuruşla topu doksana takarak, zaferi ilan etti: 2-0. Ligde üst üste 5. maçını kazanan Kanarya, son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlikle 21 puan topladı.
11 MAÇTIR YENİLMİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'u iki maçta da deviren Kocaman'ın öğrencileri son 11 resmi maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak müthiş bir seriye de imza attılar.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:38
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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