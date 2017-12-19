 ‘Suni’ farkı 8 haftada kapattı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    ‘Suni’ farkı 8 haftada kapattı

    ‘Suni’ farkı 8 haftada kapattı

    Aykut Kocaman, Süper Lig'de 8. haftanın ardından G.Saray'ı işaret ederek, "İki taraf açısından da bakıldığı zaman suni bir puan farkı var şu an" demişti.

    O zaman lider G.Saray'ın 22 puanda, F.Bahçe ve Beşiktaş ise 14'er puandaydı... 16. hafta sonunda F.Bahçe, G.Saray'ı 32 puanda yakaladı ve averajla ezeli rakibini geçti. Beşiktaş ise 30 puanda. Son 8 haftanın puan durumunda ise 19 puanla Trabzonspor lider, 18 puanla F.Bahçe ikinci sırada yer alıyor.

    ŞAPKA ÇIKARIN
    Süper Lig'de bir ara zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, taraftarlarına muhteşem bir geri dönüş filmi izlettiriyor. Sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor'u dün 2-0 yenerek 5'te 5 yaparken, Galatasaray'ın averajla önüne geçti, lider Başakşehirspor ile aradaki puan farkını ise 1'e indirdi.



    Kadıköy'de ilk yarıyı boşa harcayan Kanarya, ikinci yarıda Aykut Kocaman'ın Şener-Mathieu Valbuena değişikliği ile kendine geldi. Fransız yıldız önce kornerden Mehmet Topal'a attırdı: 1-0. Sonra ise sahneye çıkıp harika bir vuruşla topu doksana takarak, zaferi ilan etti: 2-0. Ligde üst üste 5. maçını kazanan Kanarya, son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlikle 21 puan topladı.

    11 MAÇTIR YENİLMİYOR
    Ziraat Türkiye Kupası'nda da Adana Demirspor'u iki maçta da deviren Kocaman'ın öğrencileri son 11 resmi maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak müthiş bir seriye de imza attılar.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:38
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