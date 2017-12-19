Savunmada hasar büyük
Karabükspor karşısında sarı kart gören Skrtel, Şener ve Neustadter, 17. haftadaki Konya sınavı öncesi cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 16. haftasında Karabük'ü konuk eden F.Bahçe, ilk yarının son maçı öncesi iki önemli eksik verdi. Rakibi karşısında 3 puana ulaşan sarı-lacivertlilerde sınırda olan Skrtel, Şener ve Neustadter cezalı duruma düştü. Yaptıkları fauller sonrası sarı kart gören bu futbolcular, Konya ile oynanacak 17. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.
ONLARA ŞANS DOĞDU
Şener, Skrtel ve Neustadter'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği haftada Isla ve Neto'ya gün doğdu. Son haftalarda şans bulamayan bu iki oyuncu, cezalıların olduğu haftada ilk 11'e en yakın isimler olarak öne çıkıyor.
ONLARA ŞANS DOĞDU
Şener, Skrtel ve Neustadter'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği haftada Isla ve Neto'ya gün doğdu. Son haftalarda şans bulamayan bu iki oyuncu, cezalıların olduğu haftada ilk 11'e en yakın isimler olarak öne çıkıyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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