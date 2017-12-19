 Savunmada hasar büyük – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Savunmada hasar büyük

    Savunmada hasar büyük

    Karabükspor karşısında sarı kart gören Skrtel, Şener ve Neustadter, 17. haftadaki Konya sınavı öncesi cezalı duruma düştü

    Süper Lig'in 16. haftasında Karabük'ü konuk eden F.Bahçe, ilk yarının son maçı öncesi iki önemli eksik verdi. Rakibi karşısında 3 puana ulaşan sarı-lacivertlilerde sınırda olan Skrtel, Şener ve Neustadter cezalı duruma düştü. Yaptıkları fauller sonrası sarı kart gören bu futbolcular, Konya ile oynanacak 17. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    ONLARA ŞANS DOĞDU
    Şener, Skrtel ve Neustadter'in cezası nedeniyle forma giyemeyeceği haftada Isla ve Neto'ya gün doğdu. Son haftalarda şans bulamayan bu iki oyuncu, cezalıların olduğu haftada ilk 11'e en yakın isimler olarak öne çıkıyor.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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