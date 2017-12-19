 ‘Krizi fırsata çevirdik!’ – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Krizi fırsata çevirdik!’

    ‘Krizi fırsata çevirdik!’
    F.Bahçe'nin Milli sol beki , Karabükspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sezon başı krize girdiklerini ancak bu krizi fırsata çevirdiklerini belirten Köybaşı, "Rakiplerin puan kaybettiği haftada bu 3 puan çok anlamlıydı. Kriz gibi görünen bir an vardı, biz bunu fırsata çevirdik. Bu krizleri fırsata çevirdik ve devamı da bizim elimizde" dedi.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Krizi fırsata çevirdik!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN