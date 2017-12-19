‘Krizi fırsata çevirdik!’
F.Bahçe'nin Milli sol beki İsmail Köybaşı, Karabükspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sezon başı krize girdiklerini ancak bu krizi fırsata çevirdiklerini belirten Köybaşı, "Rakiplerin puan kaybettiği haftada bu 3 puan çok anlamlıydı. Kriz gibi görünen bir an vardı, biz bunu fırsata çevirdik. Bu krizleri fırsata çevirdik ve devamı da bizim elimizde" dedi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
‘Krizi fırsata çevirdik!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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