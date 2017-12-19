Kadıköy’de gol şov

SARI-LACİVERTLİLER, bu sezon taraftarı önünde gol şov yaptı. Kadıköy'de geride kalan 8 haftada tam 35 gol oldu... Bu gollerin 22'sini Fenerbahçe atarken, taraftarlar 4.3 gol ortalaması seyretti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri de Kadıköy'de bu sezon 2.75 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.