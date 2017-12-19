 Kadıköy’de gol şov – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kadıköy’de gol şov

    Kadıköy’de gol şov
    SARI-LACİVERTLİLER, bu sezon taraftarı önünde gol şov yaptı. Kadıköy'de geride kalan 8 haftada tam 35 gol oldu... Bu gollerin 22'sini Fenerbahçe atarken, taraftarlar 4.3 gol ortalaması seyretti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri de Kadıköy'de bu sezon 2.75 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:18
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