Kadıköy’de gol şov
SARI-LACİVERTLİLER, bu sezon taraftarı önünde gol şov yaptı. Kadıköy'de geride kalan 8 haftada tam 35 gol oldu... Bu gollerin 22'sini Fenerbahçe atarken, taraftarlar 4.3 gol ortalaması seyretti. Aykut Kocaman'ın öğrencileri de Kadıköy'de bu sezon 2.75 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kadıköy’de gol şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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