 Yeniden yarıştayız – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yeniden yarıştayız

    Yeniden yarıştayız
    Roman Neustadter, Alman Sportbild dergisine konuştu. Tecrübeli savunmacı, Süper Lig'de F.Bahçe'nin şampiyonluk yarışında olup olmadığına yönelik soruya, "Kesinlikle! Sezonun başında şans bizim tarafta değildi. Ancak galibiyet serisinin ardından öz güvenimizi geri kazandık" şeklinde cevap verdi. Rus stoper, '2016'da neden F.Bahçe ve Türkiye için karar verdin?' sorusuna ise, "Schalke'deki gibi taraftarlar çılgın. Bunu tekrar yaşamak istedim" yanıtını verdi.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden yarıştayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN