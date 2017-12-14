Yeniden yarıştayız

Roman Neustadter, Alman Sportbild dergisine konuştu. Tecrübeli savunmacı, Süper Lig'de F.Bahçe'nin şampiyonluk yarışında olup olmadığına yönelik soruya, "Kesinlikle! Sezonun başında şans bizim tarafta değildi. Ancak galibiyet serisinin ardından öz güvenimizi geri kazandık" şeklinde cevap verdi. Rus stoper, '2016'da neden F.Bahçe ve Türkiye için karar verdin?' sorusuna ise, "Schalke'deki gibi taraftarlar çılgın. Bunu tekrar yaşamak istedim" yanıtını verdi.