Persie'ye geçtiğimiz günlerde ABD'den LA Galaxy'nin talip olduğu iddia edilmişti. F.Bahçe'den yıllık 4.9 milyon euro kazanan tecrübeli forvet, ocakta transfer olursa bu paranın yarısını Galaxy ödeyecek. Persie, Fener'e 2015-16 sezonunda 6.5 milyon euro'ya gelmişti. Biletler genel satışta Bilet devri için duyuru Yarısını Galaxy ödeyecek