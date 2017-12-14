 Yarısını Galaxy ödeyecek – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Yarısını Galaxy ödeyecek

    Yarısını Galaxy ödeyecek
    Persie'ye geçtiğimiz günlerde ABD'den LA Galaxy'nin talip olduğu iddia edilmişti. F.Bahçe'den yıllık 4.9 milyon euro kazanan tecrübeli forvet, ocakta transfer olursa bu paranın yarısını Galaxy ödeyecek. Persie, Fener'e 2015-16 sezonunda 6.5 milyon euro'ya gelmişti. Biletler genel satışta Bilet devri için duyuru Yarısını Galaxy ödeyecek
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:45
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