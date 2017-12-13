Fernandao golle döndü!

Sarı-lacivertli ekipte karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve bu sezon ikinci kez forma giyen Fernandao; 24 ve 44. dakikalarda fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon ilk kez 11'de görev aldığı maçta 2016-2017 sezonundaki ilk gollerini atan Fernandao, aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla 9 ay sonra gol kaydetmiş oldu.



30 yaşındaki futbolcu bundan önceki son gol sevincini, geçen sezon 10 Mart'ta oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşamıştı.



Adana Demirspor maçının 61. dakikasında yerini Ahmethan Köse'ye bırakan Fernandao, bu sezon ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girmişti.



Fernandao geçen sezon 17 Mart'taki Atiker Konyaspor maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

