 TARİHTE BUGÜN: Fenerbahçe 6-1 Galatasaray – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    TARİHTE BUGÜN: Fenerbahçe 6-1 Galatasaray

    TARİHTE BUGÜN: Fenerbahçe 6-1 Galatasaray
    Fenerbahçe , 12 Aralık tarihinde iki büyük zafere imza attı. Sarı- lacivertliler ilk olarak 1976'da oynanan Deprem Kupası maçında Galatasaray'ı 6-1 mağlup etmişti. 2007'de yapılan Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında ise CSKA Moskova'yı 3-1 deviren Kanarya, Avrupa Kupaları'nda gruplarda en fazla puan alan ilk Türk takımı olmuş ve tur atlamıştı.
    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:40
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