TARİHTE BUGÜN: Fenerbahçe 6-1 Galatasaray

Fenerbahçe , 12 Aralık tarihinde iki büyük zafere imza attı. Sarı- lacivertliler ilk olarak 1976'da oynanan Deprem Kupası maçında Galatasaray'ı 6-1 mağlup etmişti. 2007'de yapılan Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmasında ise CSKA Moskova'yı 3-1 deviren Kanarya, Avrupa Kupaları'nda gruplarda en fazla puan alan ilk Türk takımı olmuş ve tur atlamıştı.