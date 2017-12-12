Karabük biletler bugün satışa çıkıyor

Sarı-lacivertlilerin Kardemir Karabükspor'la 18 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacağı maçın biletleri satışa çıkıyor. Bugün üyeler ve temsilciler için satışa sunulacak biletler, yarın Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell aboneleri için satışta olacak. Genel satışı ise perşembe günü yapılacak biletlerin fiyatları 54 TL ile 430 TL arasında değişiyor.