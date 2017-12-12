İlk maçı İstanbul'da 6-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un turu geçmesi için rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.

Sarı-lacivertli takım Adana Demirspor'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı.

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 20.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.