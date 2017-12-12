Fenerbahçe'nin rakibi Adana Demirspor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.
İlk maçı İstanbul'da 6-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un turu geçmesi için rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.
Sarı-lacivertli takım Adana Demirspor'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı.
Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 20.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:02
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''Çantada keklik değiliz''
Toplam 4
Yorum
Kartalpencesi vida geliyor, o zamana kadar takima monte olur tosic kaldirmaz bu maclari.Baskan, golcü degil de bize iyi bir sag bek lazim devre arasi
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Beşiktaş'tan taraftara Bayern uyarısı
Toplam 1
Yorum
izmirli cok iyi dusunulmus almanlar tuzak kurabilirler bu yuzden onemli turkiye bi gelsinler de werner gibi kulaklari cinlasin kaybetsek bile agir
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 33
Yorum
KONYALI BİR KONYASPORLU OLARAK BEŞİKTAŞIN BAYERN MÜNİH'İ YENEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. KARŞIDAKİ BAYERN MÜNİH İSE BU TARAFTAKİ DE BEŞİKTAŞ.
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