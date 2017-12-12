 Fenerbahçe'nin rakibi Adana Demirspor – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'nin rakibi

    Fenerbahçe'nin rakibi <a href="/index/adana-demirspor?id=8a1f2b07-5c2f-4b97-a615-bfe2475b4abf" class="" rel="tag">Adana Demirspor</a>

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın deplasmanda 'la karşılaşacak.

    İlk maçı İstanbul'da 6-0 kazanan Fenerbahçe, tur için büyük bir avantaj sağlamıştı. TFF 1. Lig temsilcisi 'un turu geçmesi için rakibine 7 farklı üstünlük kurması gerekecek.

    Sarı-lacivertli takım 'la yaklaşık 23 yıl sonra deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Adana'daki son maç 26 Şubat 1995'te oynanmıştı. O karşılaşmayı Fenerbahçe, şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman'ın penaltıdan attığı tek golle 1-0 kazanmıştı.

    Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 20.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'nin rakibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN