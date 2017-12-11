Galaxy yolcusu
Teknik direktör Kocaman sezon başı kampında destek çıktığı Robin van Persie’den aylar önce umudu kesmişti. Yönetime verdiği raporda gönderilmesini istedi. LA Galaxy, Hollandalı’ya kanca attı
MAAŞTAN KURTULACAK
ROBİN van Persie, Kanarya'da forma bulamayacağını anlayınca menajerine transfer için yetki verdi. Tecrübeli golcü ile ABD ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yakından ilgilendiği kaydedildi. Fenerbahçe yönetimi, Van Persie'nin alacakları karşılığında sözleşmesini fesh etmesi durumunda transferine onay verecek. Böylece Hollandalı futbolcunun yüksek maaşından kurtulacak. Van Persie son olarak sahaya Hollanda Milli Takımıyla 31 Ağustos'ta çıkmıştı. O tarihten beri iyileşemedi. F.Bahçe formasıyla bu sezon 200 dakika şans buldu. Gol veya asisti yok.
Feyenoord peşinde
ROBİN van Persie'ye tek teklif Los Angeles Galaxy'den değil. Hollandalı futboluyla ülkesinin ekiplerinden Feyenoord uzun zamandır ilgileniyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst "RvP için daha önce de konuştum. Onun hâlâ çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve bu fikrim değişmedi" ifadelerini kullandı. Feyenoord, RvP'nin sözleşmesini fesh edip takıma katılması için uğraşıyor.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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