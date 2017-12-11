Defansta hata oranını azalttık

NETO'ya kaptırdığı formasını yeniden geri alan Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin defansında fark yaratan isimlerden biri. Slovak futbolcu, takım savunmasını iyice oturttuklarını, bu yüzden az gol yemeye başladıklarını belirtirken, "Kazandıkça öz güvenimiz de yerine geldi ve kişisel hatalar aza indi. Şu anki konumumuz çok iyi ve herkes hayatından memnun" dedi.