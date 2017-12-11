 Defansta hata oranını azalttık – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Defansta hata oranını azalttık

    Defansta hata oranını azalttık
    NETO'ya kaptırdığı formasını yeniden geri alan Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin defansında fark yaratan isimlerden biri. Slovak futbolcu, takım savunmasını iyice oturttuklarını, bu yüzden az gol yemeye başladıklarını belirtirken, "Kazandıkça öz güvenimiz de yerine geldi ve kişisel hatalar aza indi. Şu anki konumumuz çok iyi ve herkes hayatından memnun" dedi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Defansta hata oranını azalttık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN