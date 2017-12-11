De Souza: İş bizde biter!

SARI-lacivertlilerin orta sahadaki dinamosu Josef de Souza, üst üste aldıkları başarılı sonuçlarla bir anda şampiyonluğun en güçlü adayları arasına girdiklerini söyledi. Başarılı futbolcu, "Güçlü rakiplerimiz var ama her şey bizim elimizde. Artık geleceğe daha umutla bakıyoruz. İşimizi yapmaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe her şeyin en iyisini hak eden bir kulüp" diye konuştu.