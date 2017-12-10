Sırtladı götürüyor

Süper Lig'deile şakıyor... Brezilyalı oyuncu, Bursa deplasmanında da penaltıdan attığı golle takımını zafere taşırken sezon başından bu yana takımına kazandırdığı puan sayısı 10'u buldu. Yıldız futbolcu,vemaçlarında da golleriyle galibiyeti getirmişti. Sarı-lacivertli forma ile ligde son 5 maçta 5 gol ve 1 asistle oynayan sambacı, performansıyla zirveyi yakaladıkları son 4 karşılaşmalık galibiyet serisinde başrolde yer aldı. Giuliano ayrıca'nin deplasmanda attığı son 5 golün 4'ünü tabelaya yazdı. Tecrübeli oyuncu daha önce forma giydiği Ukrayna'nınve Rustakımlarındaki performansını da geride bıraktı.108 maçta 19 gol atan yıldızortalama, Zenit'te ise 41 maçta 17 golle'lik gol ortalaması yakalamıştı. Brezilyalı, Fenerbahçe'de 14 maçta attığı 8 golle bu istatistiğini'ye yükseltirken, en iyi sezon başlangıcına imza attı.