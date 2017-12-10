Sırtladı götürüyor
Bursa’da da takımını zafere taşıyan Brezilyalı yıldız, zirveyi yakaladıkları son 4 maçlık galibiyet serisinde 4 gol 1 asistle başrolü oynadı
KENDİNİ DE AŞTI
Dnipro'da 108 maçta 19 gol atan yıldız 0.17 ortalama, Zenit'te ise 41 maçta 17 golle 0.41'lik gol ortalaması yakalamıştı. Brezilyalı, Fenerbahçe'de 14 maçta attığı 8 golle bu istatistiğini 0.57'ye yükseltirken, en iyi sezon başlangıcına imza attı.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:48
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Sırtladı götürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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