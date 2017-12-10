 Sırtladı götürüyor – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Sırtladı götürüyor

    Sırtladı götürüyor

    Bursa’da da takımını zafere taşıyan Brezilyalı yıldız, zirveyi yakaladıkları son 4 maçlık galibiyet serisinde 4 gol 1 asistle başrolü oynadı

    KANARYA, Süper Lig'de Giuliano ile şakıyor... Brezilyalı oyuncu, Bursa deplasmanında da penaltıdan attığı golle takımını zafere taşırken sezon başından bu yana takımına kazandırdığı puan sayısı 10'u buldu. Yıldız futbolcu, Osmanlıspor (1-1), Antalyaspor (1-0) ve Kasımpaşa (4-2/2 gol) maçlarında da golleriyle galibiyeti getirmişti. Sarı-lacivertli forma ile ligde son 5 maçta 5 gol ve 1 asistle oynayan sambacı, performansıyla zirveyi yakaladıkları son 4 karşılaşmalık galibiyet serisinde başrolde yer aldı. Giuliano ayrıca Fenerbahçe'nin deplasmanda attığı son 5 golün 4'ünü tabelaya yazdı. Tecrübeli oyuncu daha önce forma giydiği Ukrayna'nın Dnipro ve Rus Zenit takımlarındaki performansını da geride bıraktı.

    KENDİNİ DE AŞTI
    Dnipro'da 108 maçta 19 gol atan yıldız 0.17 ortalama, Zenit'te ise 41 maçta 17 golle 0.41'lik gol ortalaması yakalamıştı. Brezilyalı, Fenerbahçe'de 14 maçta attığı 8 golle bu istatistiğini 0.57'ye yükseltirken, en iyi sezon başlangıcına imza attı.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:48
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