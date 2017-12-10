Şener sağ şeritte Isla’yı taca attı

BURSA'DA alınan hayati galibiyetin 'gizli kahramanı' Şener Özbayraklı idi. Tecrübeli futbolcu, 86 kezle Fenerbahçe'nin sahada en çok topla buluşan ismiydi. Ayrıca 3 kezle en fazla hava topu alan oyuncu da olan Şener; 4 top çalma, 5 uzaklaştırma, 3 kez adam geçme istatistikleri ile çok başarılı bir maç çıkararak, formayı Isla'ya geri vermeye niyeti olmadığını kanıtladı