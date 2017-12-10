 Şener sağ şeritte Isla’yı taca attı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Şener sağ şeritte Isla’yı taca attı

    Şener sağ şeritte Isla’yı taca attı
    BURSA'DA alınan hayati galibiyetin 'gizli kahramanı' Şener Özbayraklı idi. Tecrübeli futbolcu, 86 kezle Fenerbahçe'nin sahada en çok topla buluşan ismiydi. Ayrıca 3 kezle en fazla hava topu alan oyuncu da olan Şener; 4 top çalma, 5 uzaklaştırma, 3 kez adam geçme istatistikleri ile çok başarılı bir maç çıkararak, formayı Isla'ya geri vermeye niyeti olmadığını kanıtladı
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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