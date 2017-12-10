Janssen'in tapusu alınıyor!

F.Bahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı, Vincent Janssen, Ada basınına açıklamalarda bulundu. Hollandalı forvet, Tottenham'a geri dönüp, dönmeyeceği sorusuna, "Fenerbahçe'de sezona iyi başladım. Sürekli forma şansı buluyorum. Şu anda takım olarak Türkiye Ligi'nde şampiyon olmaya kilitlendik. Fenerbahçe'de mutluluğu yakaladım. İngiltere'ye geri dönmeyi pek düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



DEVRE ARASI TEKLİF OLABİLİR

Fenerbahçeli yönetim ile teknik heyetin, 23 yaşındaki Hollandalı forvetten memnun kaldığı ve ara transfer döneminde İngiliz kulüp ile bonservis bedeli konusunda görüşme yapacağı iddia edildi. Tottenham, Vincent Janssen'i 2016 Temmuz ayında 22 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Janssen, 39 kez terlettiği Tottenham formasıyla 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.