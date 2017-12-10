Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!

Kendilerine verilen destek için taraftarlara teşekkür eden Koç, Fenerbahçe'ye her branşta destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.



İşte Ali Koç'un açıklamaları;



"Geçen hafta futbol takımımızın arzuladığımız performansı ve stadımızdaki özlediğimiz atmosfer sonrasında bu hafta sonuna da büyük bir keyifle girdik. Bursa galibiyeti şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım oldu. Hemen akabinde Barcelona'yı fethettik. Bugün ise erkek voleybol takımımız Türkiye Kupası maçında 3-0 galip geldi. İnşallah diğer branşlarımız da hafta sonunu galibiyetle kapatırlar."



"Geçen hafta bildiğiniz gibi hem sosyal medya hesaplarımızı hem de web sitemizi yayına aldık. Bugüne kadar gerek mail ortamında, gerekse bu mecralar üzerinden bizlere göstermiş olduğunuz yoğun alaka, ilgi ve destek ben ve ekibim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biliyoruz ki, her zaman da ifade ettiğimiz gibi hem bu süreçte hem sonrasında başarı olacaksa bu hep beraber omuz omuza vererek olacaktır."



"Bununla beraber web sitemize girerek üyelik bilgilerini paylaşan hem kongre üyelerimize hem de temsilci üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz. Sözlerime son vermeden önce yeri gelmişken bir hususta hassasiyetle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizden ricam, Fenerbahçemizin tüm branşlardaki maçlarına odaklanmamız ve sezonu şampiyonluklar içinde bitirmemiz için vermemiz gereken desteği vermemizdir. Zira hepimiz biliyoruz ki omuz omuza verdiğimiz zaman, tek vücut olduğumuz zaman birlik ve beraberllik içerisinde başaramayacağımız şey yoktur. Hepinize ailenizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla iyi bir pazar dilerim. Kalpler beraber, sevgilerimle"



