Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile sarı-lacivertli camiaya seslendi.
Kendilerine verilen destek için taraftarlara teşekkür eden Koç, Fenerbahçe'ye her branşta destek verilmesi gerektiğini dile getirdi.
İşte Ali Koç'un açıklamaları;
"Geçen hafta futbol takımımızın arzuladığımız performansı ve stadımızdaki özlediğimiz atmosfer sonrasında bu hafta sonuna da büyük bir keyifle girdik. Bursa galibiyeti şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım oldu. Hemen akabinde Barcelona'yı fethettik. Bugün ise erkek voleybol takımımız Türkiye Kupası maçında 3-0 galip geldi. İnşallah diğer branşlarımız da hafta sonunu galibiyetle kapatırlar."
"Geçen hafta bildiğiniz gibi hem sosyal medya hesaplarımızı hem de web sitemizi yayına aldık. Bugüne kadar gerek mail ortamında, gerekse bu mecralar üzerinden bizlere göstermiş olduğunuz yoğun alaka, ilgi ve destek ben ve ekibim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biliyoruz ki, her zaman da ifade ettiğimiz gibi hem bu süreçte hem sonrasında başarı olacaksa bu hep beraber omuz omuza vererek olacaktır."
"Bununla beraber web sitemize girerek üyelik bilgilerini paylaşan hem kongre üyelerimize hem de temsilci üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz. Sözlerime son vermeden önce yeri gelmişken bir hususta hassasiyetle dikkatinizi çekmek istiyorum. Sizden ricam, Fenerbahçemizin tüm branşlardaki maçlarına odaklanmamız ve sezonu şampiyonluklar içinde bitirmemiz için vermemiz gereken desteği vermemizdir. Zira hepimiz biliyoruz ki omuz omuza verdiğimiz zaman, tek vücut olduğumuz zaman birlik ve beraberllik içerisinde başaramayacağımız şey yoktur. Hepinize ailenizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla iyi bir pazar dilerim. Kalpler beraber, sevgilerimle"
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:20
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Denizli'den 3 isme sert eleştiri
Toplam 1
Yorum
aydın böyle bir maça deneyimsiz hakemin verilmesi fotbol adına rezalet yasın kendini yere bıraktı hakemler göremedi mhk başkanı hangi takımdan
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Tek kişilik ordu
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 NDİAYE BELHANDA FEGHOLİ FERNANDIO RAKİP KALEYE DAHA YAKIN OYNAMALILAR. ÖZELLİKLE NDİAYE
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 6
Yorum
Gürol Daldaban Bu ne biçim bir zihniyet,bunun bir izahı varmı acaba .Vah benim TÜRKİYEM .
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