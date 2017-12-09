A Spor Yorumcusu, usta hakem Erman Toroğlu pozisyonu 'Takım Oyunu'nda' değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin kırmızı kart beklediği pozisyonla ilgili yorumu şu şekilde:



"HAREKETİ ADAMA YAPIYOR"

Topla oynamaya niyetli mi? Topu mu çalıyor yoksa adama mI gidiyor. Şu pozisyonda Bursasporlu futbolcunun topla ilgisi yok. Ayak topun çok üzerinde. Yerde olsa anlarım. Rakibe yapıyor hareketi. Kırmızı verse bir şey diyemezsiniz. Ben bu pozisyonda sahada net görseydim kırmızı veririm.



