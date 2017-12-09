Erman Toroğlu: "Ben olsam kırmızı verirdim"
Fenerbahçe, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk 20 dakikası düşük tempoyla geçerken, Fenerbahçe'nin kazandığı frikik sonrası sarı lacivertli taraftarlar müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik kırmızı kart beklentisinde bulundu.
A Spor Yorumcusu, usta hakem Erman Toroğlu pozisyonu 'Takım Oyunu'nda' değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin kırmızı kart beklediği pozisyonla ilgili yorumu şu şekilde:
"HAREKETİ ADAMA YAPIYOR"
Topla oynamaya niyetli mi? Topu mu çalıyor yoksa adama mI gidiyor. Şu pozisyonda Bursasporlu futbolcunun topla ilgisi yok. Ayak topun çok üzerinde. Yerde olsa anlarım. Rakibe yapıyor hareketi. Kırmızı verse bir şey diyemezsiniz. Ben bu pozisyonda sahada net görseydim kırmızı veririm.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:30
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
Erman Toroğlu: "Ben olsam kırmızı verirdim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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