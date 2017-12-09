 Erman Toroğlu: "Ben olsam kırmızı verirdim" – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Erman Toroğlu: "Ben olsam kırmızı verirdim"

    Erman Toroğlu: "Ben olsam kırmızı verirdim"

    Fenerbahçe, Süper Lig 15. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk 20 dakikası düşük tempoyla geçerken, Fenerbahçe'nin kazandığı frikik sonrası sarı lacivertli taraftarlar müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'a yönelik kırmızı kart beklentisinde bulundu.

    A Spor Yorumcusu, usta hakem Erman Toroğlu pozisyonu 'Takım Oyunu'nda' değerlendirdi. Toroğlu, sarı-lacivertlilerin kırmızı kart beklediği pozisyonla ilgili yorumu şu şekilde:

    "HAREKETİ ADAMA YAPIYOR"
    Topla oynamaya niyetli mi? Topu mu çalıyor yoksa adama mI gidiyor. Şu pozisyonda Bursasporlu futbolcunun topla ilgisi yok. Ayak topun çok üzerinde. Yerde olsa anlarım. Rakibe yapıyor hareketi. Kırmızı verse bir şey diyemezsiniz. Ben bu pozisyonda sahada net görseydim kırmızı veririm.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:30
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