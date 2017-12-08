 Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı!

    Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı!

    Fenerbahçe'de sakatlanan Janssen'in yerine Soldado oyuna girdi.

    Süper Lig'de 3 golü bulunan Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Janssen, Bursaspor maçının 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

    Bir anda kendisini yere bırakan Janssen, direkt olarak soyunma odasına götürüldü. Sarı-lacivertliler bir süre 10 kişi devam ederken 39. dakikada oyuna Soldado oyuna dahil oldu!

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:45
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