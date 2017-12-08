Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı!

Fenerbahçe'de sakatlanan Janssen'in yerine Soldado oyuna girdi.

Süper Lig'de 3 golü bulunan Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Janssen, Bursaspor maçının 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.



Bir anda kendisini yere bırakan Janssen, direkt olarak soyunma odasına götürüldü. Sarı-lacivertliler bir süre 10 kişi devam ederken 39. dakikada oyuna Soldado oyuna dahil oldu!



