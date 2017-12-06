Taraftar sordu Giuliano cevapladı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano Victor De Paula, Twitter üzerinden taraftarlarla bir söyleşi gerçekleştirdi.
Samandıra Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda Giuliano, taraftarların, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Resmi Twitter Hesabına (@Fenerbahce ) #AskGiuliano etiketiyle gönderdiği soruları yanıtladı.
İşte Q&A uygulaması ile Giuliano'ya sorulan sorular ve Brezilyalı yıldızın verdiği yanıtlar:
-Fenerbahçe'den teklif geldiğinde neler hissettin?
Fenerbahçe'den böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Benim için çok kolay bir karardı. Harika bir şehir. Fenerbahçe Türkiye'nin gerçekten büyük bir kulübü.
-Türkiye'deki derbilerdeki atmosferler ve özellikle Kadıköy'ün atmosferi hakkında ne düşünüyorsun?
Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli.
-Unutamadığın bir golün var mı?
Geçen yıl Zenit'te oynarken İsrail'de 70. dakika 3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık. 1 gol attım, 3 asist yaptım. Muhteşemdi.
-Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler?
Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz.
-En sevdiğin Türkçe kelime?
Afiyet olsun, afiyet olsun…
-En sevdiğin şehir hangisi ?
Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.
-Yediğin ilk Türk yemeği?
Kebap :)
-Çay mı kahve mi?
Türk çayı.
-İstanbul'a geldiğinde ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu?
Sultanahmet Camii
-Gol mü asist mi?
Gol.
-Zenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftar mı?
Fenerbahçe.
-Futbolcu idolün var mı? Varsa kim?
Ronaldinho Gaucho.
-Fenerbahçe'yi tek kelimeyle tanımlasan bu hangi kelime olur?
Muhteşem.
-Fenerbahçe taraftarını bir kaç kelime ile anlatablir misin?
Çılgın, tutkulu, ailemiz
-Fenerbahçe'de ututamadığın bir gün?
Fenerbahçe stadına ilk adımı attığım an, taraftarlarımızın benim adımı söylemeleri... o anlar benim için çok duygusaldı.
Renkli görüntülere de sahne olan söyleşinin sonunda başarılı oyuncu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:
"Katılımlarınız ve benimle burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bizi desteklemeye devam edin"
Türkçe "En büyük Fenerbahçe" diyen Giuliano, videolar eşilğinde tezahüratlarda da bulundu.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:50
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Disiplin sevkleri açıklandı
Toplam 5
Yorum
Hadi yine iyisiniz Cenk'le Oğuzhan'ın küfürlerini Demirören'iniz sahaya yansıtmamış. Şenol Güneş'i geçtikleri gibi onları da es geçmişler.
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Feghouli'ye ekstra prim ödenecek
Toplam 5
Yorum
cukka peki saçmasapan gördüğü kırmızı kartta yönetim ceza verdimi türkiye cennet topçuya vergi yok para çok icraat sıfır malesef
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Eljif Elmas'a yeni sözleşme
Toplam 6
Yorum
fb oguz kaan senıde beklıyoruz bu iki genc bırı oguz dıgerı eljıf bu takımı ucurur
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