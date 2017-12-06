Taraftar sordu Giuliano cevapladı

Samandıra Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda Giuliano, taraftarların, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Resmi Twitter Hesabına (@Fenerbahce ) #AskGiuliano etiketiyle gönderdiği soruları yanıtladı.

İşte Q&A uygulaması ile Giuliano'ya sorulan sorular ve Brezilyalı yıldızın verdiği yanıtlar:







-Fenerbahçe'den teklif geldiğinde neler hissettin?

Fenerbahçe'den böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu oldum. Benim için çok kolay bir karardı. Harika bir şehir. Fenerbahçe Türkiye'nin gerçekten büyük bir kulübü.

-Türkiye'deki derbilerdeki atmosferler ve özellikle Kadıköy'ün atmosferi hakkında ne düşünüyorsun?

Çok tutkulu bir ortam, çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Brezilya'da da büyük derbiler oynadım ama buradakiler daha ateşli.

-Unutamadığın bir golün var mı?

Geçen yıl Zenit'te oynarken İsrail'de 70. dakika 3-0 gerideydik. Maçı 4-3 kazandık. 1 gol attım, 3 asist yaptım. Muhteşemdi.

-Öğrendiğin ilk Türkçe kelimeler?

Merhaba, nasılsın, iyiyim, teşekkür ederiz.

-En sevdiğin Türkçe kelime?

Afiyet olsun, afiyet olsun…







-En sevdiğin şehir hangisi ?

Roma, doğduğum şehir Curitiba, Londra ve tabii ki İstanbul.

-Yediğin ilk Türk yemeği?

Kebap :)

-Çay mı kahve mi?

Türk çayı.

-İstanbul'a geldiğinde ilk gezdiğin tarihi yer neresi oldu?

Sultanahmet Camii

-Gol mü asist mi?

Gol.

-Zenit taraftarı mı? Fenerbahçe taraftar mı?

Fenerbahçe.







-Futbolcu idolün var mı? Varsa kim?

Ronaldinho Gaucho.

-Fenerbahçe'yi tek kelimeyle tanımlasan bu hangi kelime olur?

Muhteşem.

-Fenerbahçe taraftarını bir kaç kelime ile anlatablir misin?

Çılgın, tutkulu, ailemiz

-Fenerbahçe'de ututamadığın bir gün?

Fenerbahçe stadına ilk adımı attığım an, taraftarlarımızın benim adımı söylemeleri... o anlar benim için çok duygusaldı.

Renkli görüntülere de sahne olan söyleşinin sonunda başarılı oyuncu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Katılımlarınız ve benimle burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bizi desteklemeye devam edin"

Türkçe "En büyük Fenerbahçe" diyen Giuliano, videolar eşilğinde tezahüratlarda da bulundu.



