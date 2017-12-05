Suç duyurusu

Fenerbahçe, Trabzonspor ile Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan basketbol maçında yaşananlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Resmi siteden yapılan açıklamada "Söz konusu karşılaşma esnasında spor salonunda açılan pankart, maç boyunca edilen küfürler, salonda yaşanan sportmenliğe aykırı olaylar, sporcularımızın maruz kaldığı şiddet ortamı ve Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı'nın hakaret ve iftira dolu açıklamalarıyla ilgili tarafımızdan suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.