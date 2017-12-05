 Maicon’u yakaladı – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Maicon’u yakaladı

    Maicon’u yakaladı

    4 gole ulaşan Roman Neustadter, Galatasaraylı mevkidaşı ile birlikte Avrupa’nın en golcü stoperleri listesinde en üst basamakta yer aldı

    Süper Lig'in iki golcü savunmacısı Maicon ve Roman Neustadter, Avrupa'da da zirvede. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Neustadter, bu sezon kaydettiği gol sayısını 4'e (2'si Avrupa, 2'si lig) çıkarıp G.Saraylı Maicon'u yakaladı. Maicon, 4 golü de ligde attı. Maicon'u yakalayan Naeustadter, Avrupa'nın en büyük 5 ligi içinde en golcü iki stoperden biri oldu. 3 gollü beş isimden biri olan Beşiktaşlı Tosic ise arkalarından geliyor.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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