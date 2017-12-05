4 gole ulaşan Roman Neustadter, Galatasaraylı mevkidaşı ile birlikte Avrupa’nın en golcü stoperleri listesinde en üst basamakta yer aldı

Süper Lig'in iki golcü savunmacısı Maicon ve Roman Neustadter, Avrupa'da da zirvede. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği maçta ilk golü atan Neustadter, bu sezon kaydettiği gol sayısını 4'e (2'si Avrupa, 2'si lig) çıkarıp G.Saraylı Maicon'u yakaladı. Maicon, 4 golü de ligde attı. Maicon'u yakalayan Naeustadter, Avrupa'nın en büyük 5 ligi içinde en golcü iki stoperden biri oldu. 3 gollü beş isimden biri olan Beşiktaşlı Tosic ise arkalarından geliyor.