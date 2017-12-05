'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!
Forma şansını iyi kullanan son Kasımpaşa maçında ise sağ çizgiyi kusursuz kullanan Şener Özbayraklı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:18
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310 milyonluk kriz!
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Çadır karışmış cimbomda , hadi hayırlısı.
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Daha dur hele!
Toplam 11
Yorum
NE ALAKA? ŞAMPİYONDA OLSAK SENİ VE AZİZ BAŞKANI ARTIK İSTEMİYORUZ. KOCA FENERBAHÇENİN BÜTÜN ENERJİSİNİ YOK ETTİNİZ. ALİ KOÇ KURTULUŞUMUZDUR.
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Ters köşe! Aslan'a Fransız hoca
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Akşam Fatih Terim in evinin önündeymiş taraftarlar , yine de çare YILMAZ VURAL.
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