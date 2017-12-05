 'Kadıköy'nün Cafu'su Şener! – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!

    'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!

    Forma şansını iyi kullanan son Kasımpaşa maçında ise sağ çizgiyi kusursuz kullanan , sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

    Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisiyle zirve yarışına dönüşünde Şener'in büyük katkısı oldu. Özellikle son Kasımpaşa maçında milli futbolcu adeta zirve yaptı. Sağ çizgiyi kusursuz kullanan savunmada ve hücumda takımına maksimum katkıyı veren, 3. golün de asistini yapan Şener için, sanal alemde "Kadıköy'ün Cafu'su" yorumları yapıldı. Bu nedenle alternatifi Isla'nın da gelecek haftalarda işi zor gözüküyor.

    Takvim
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:18
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