'Kadıköy'nün Cafu'su Şener!

Forma şansını iyi kullanan son Kasımpaşa maçında ise sağ çizgiyi kusursuz kullanan Şener Özbayraklı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Fenerbahçe'nin 3 maçlık galibiyet serisiyle zirve yarışına dönüşünde Şener'in büyük katkısı oldu. Özellikle son Kasımpaşa maçında milli futbolcu adeta zirve yaptı. Sağ çizgiyi kusursuz kullanan savunmada ve hücumda takımına maksimum katkıyı veren, 3. golün de asistini yapan Şener için, sanal alemde "Kadıköy'ün Cafu'su" yorumları yapıldı. Bu nedenle alternatifi Isla'nın da gelecek haftalarda işi zor gözüküyor.



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