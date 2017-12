Daha iyi savunan kazanır!

Süper Lig'in 15'inci haftasında 8 Aralık Cuma günü Bursaspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bursa'da oynanacak olan bu kritik randevu, aynı zamanda ligin en golcü takımlarını da karşı karşıya getirecek. Ligde geride kalan 14 haftada sarı-lacivertli ekip attığı 30 golle ligin en golcü takımı unvanına erişirken, yeşil-beyazlı ekip ise 27 golle Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından bu alanda 4'üncü sırada bulunuyor.

Ligde Fenerbahçe ile Bursaspor son 7 maçında yenilgi yüzü görmezken; her iki ekip de son 2 lig maçında 5 gole imza atarak formda bir görüntü çizdi.



GUILIANO VE AZIZ BEHICH FORMDA

Fenerbahçe'de son haftaların yıldız ismi Giuliano, son 4 lig maçında 4 gol atıp bir de asist kaydederken toplam gol sayısını da 7'ye çıkararak sarı-lacivertli ekibin en golcü oyuncusu oldu. Benzer bir performansı Bursaspor'da da Aziz Behich gösterdi. Savunma oyuncusu olmasına karşın Aziz Behich, son 4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandırırken toplamda ligde attığı 5 golle de yeşil-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.



FENERBAHÇE HER İKİ DEVRENİN DE SON DAKİKALARINDA COŞUYOR

Attıkları gol dakikalarına bakıldığında ise Fenerbahçe için çarpıcı rakamlar ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertli ekip, 4 golünü ilk yarının son dakikasında kaydederken; genellikle gollerini her iki devrenin de son çeyrek diliminde buldu. Fenerbahçe, 30 golünün 13'ünü bu dilimlerde gerçekleştirerek oyunun son bölümlerini iyi oynayan bir görüntü çizdi. Sarı-lacivertlilerin en fazla gol bulduğu dakikalar ise 7 golle son çeyrek dilim oldu.



BURSASPOR DEVREYE MUTLU GİRİYOR

Bursaspor da tıpkı Fenerbahçe gibi en fazla golü her iki devrenin son çeyrek diliminde buldu. Yeşil-beyazlılar 27 golünün 15'ini bu süreçlerde kaydetti. 45 ve 90'ıncı dakikalarda toplam 6 gol bulan Bursaspor'un hücumda en etkili olduğu bölüm ise ilk yarının son çeyrek dilimi oldu. Yeşil-beyazlı ekip, bu süreçte tam 10 kez rakip fileleri havalandırdı.