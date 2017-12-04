Neustadter, Maicon'u yakaladı

Süper Lig*'in iki golcü savunmacısı Maicon ve Roman Neustatdter Avrupa'da da zirveye oynuyor.

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği maçta rakip filelere ilk golü atan Roman Neustadter bu sezon kaydettiği gol sayısını 4'e çıkardı.

Galatasaray forması giyen Maicon ve Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustadter, Avrupa'da da en golcü stoperler listesinde zirvede yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük 5 ligindeki golcü stoperler listesinde Maicon ve Neustadter 4 golle ilk sırada yer alırken, iki yıldızın ardından Lazio formasıyla 3 golü bulunan Stefan de Vrij geliyor. En çok gol atan stoperler arasında Beşiktaş'ta 3 golü bulunan Dusko Tosic de 3. sırada yer alıyor. Tosic 3. sırayı 4 isimle paylaşıyor.

İşte Avrupa'nın en golcü stoperleri...

Maicon (Galatasaray) - 4

Roman Neustadter (Fenerbahçe) - 4

Dusko Tosic (Beşiktaş) - 3

Stefan de Vrij (Lazio) - 3

Matthias Ginter (Gladbach) - 3

Jannik Vestergaard (Gladbach) - 3

Bastos (Lazio) - 3