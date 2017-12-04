Neustadter, Maicon'u yakaladı
Roman Neustadter, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarırken, en golcü stoperler listesinde Maicon ile birlikte zirvede yer aldı.
Süper Lig*'in iki golcü savunmacısı Maicon ve Roman Neustatdter Avrupa'da da zirveye oynuyor.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup ettiği maçta rakip filelere ilk golü atan Roman Neustadter bu sezon kaydettiği gol sayısını 4'e çıkardı.
Galatasaray forması giyen Maicon ve Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustadter, Avrupa'da da en golcü stoperler listesinde zirvede yer alıyor.
Avrupa'nın en büyük 5 ligindeki golcü stoperler listesinde Maicon ve Neustadter 4 golle ilk sırada yer alırken, iki yıldızın ardından Lazio formasıyla 3 golü bulunan Stefan de Vrij geliyor. En çok gol atan stoperler arasında Beşiktaş'ta 3 golü bulunan Dusko Tosic de 3. sırada yer alıyor. Tosic 3. sırayı 4 isimle paylaşıyor.
İşte Avrupa'nın en golcü stoperleri...
Maicon (Galatasaray) - 4
Roman Neustadter (Fenerbahçe) - 4
Dusko Tosic (Beşiktaş) - 3
Stefan de Vrij (Lazio) - 3
Matthias Ginter (Gladbach) - 3
Jannik Vestergaard (Gladbach) - 3
Bastos (Lazio) - 3
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:29
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 7
Yorum
yaşar ersoyu Bu adam futboldan ve yöneticilikten anlamıyor.Sağlıksız bir düşünce yapısı var.Dört derby maçı kaybedersen 12 puan ediyorSezonda 24 puan
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Memnuniyetle kovarız
Toplam 9
Yorum
bjk İlk yarı sonunda hepiniz çok iyi oynuyoruz diyordunuz ?
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Aykut Kocaman: Giuliano ile Alex arasındaki fark...
Toplam 7
Yorum
shiqptar ALI KOC BASKAN , ALWX I HOCAMIZ GORMEK ISTIYORUZ
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