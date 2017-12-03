 Dilmen: Seyirci 30 bin olunca... – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
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    03 Aralık 2017, Pazar
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    Dilmen: Seyirci 30 bin olunca...

    Dilmen: Seyirci 30 bin olunca...

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.

    Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

    İşte Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumları:

    "Bugün kimse Valbuena neden oynamadı demeyecektir, gol atmasına rağmen... Yeni gelen oyuncularla Fenerbahçe her gün üzerine koyarak gidiyordu. Bir eksiği vardı. O da seyirci. Bugün o da tamamlandı. Eminim Fenerbahçe bugün normalden 1000 metre daha fazla koşmuştur. Seyirci 30 binin üzerinde olduğu zaman Fenerbahçe 1 buçuk puanı alır. Yolda geçen birine sorsanız Aatıf mı, Valbuena mı diye. Muhtemelen Valbuena derler. Ama artık öyle demeyecekler."
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:45
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