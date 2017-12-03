Dilmen: Seyirci 30 bin olunca...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 4-2 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaştı. Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti.



Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.



İşte Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumları:



"Bugün kimse Valbuena neden oynamadı demeyecektir, gol atmasına rağmen... Yeni gelen oyuncularla Fenerbahçe her gün üzerine koyarak gidiyordu. Bir eksiği vardı. O da seyirci. Bugün o da tamamlandı. Eminim Fenerbahçe bugün normalden 1000 metre daha fazla koşmuştur. Seyirci 30 binin üzerinde olduğu zaman Fenerbahçe 1 buçuk puanı alır. Yolda geçen birine sorsanız Aatıf mı, Valbuena mı diye. Muhtemelen Valbuena derler. Ama artık öyle demeyecekler."