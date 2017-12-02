Sessizce geliyoruz

“Çok fazla dile getirmiyoruz ama kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk” diyen Faslı yıldız, “Lig yeniden başladı. 6 puanlık fark kapanacaktır” ifadesini kullandı

F.BAHÇE'Nİn tecrübeli kanat oyuncusu Dirar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk için iddialı konuşup "Şampiyonluğa uzak değiliz. Kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk. Çok fazla dile getirmiyoruz ama tek hedefimiz bu. Lig yeniden başladı. 6 puanlık fark kapanır" dedi. "Ofansif olarak çok daha iyi işler yapabilirim. Bazen savunmaya yardım etmem gerekiyor ve hücuma gücüm kalmıyor. Umarım ofansif olarak iyi duruma gelirim" ifadesini kullanan Dirar, şöyle devam etti:



KOCAMAN ÇOK İYİ İNSAN

"En iyi form düzeyinde değilim. Ofansif anlamda en iyi formuma henüz ulaşamadım." Aykut Kocaman hakkında da konuşan Faslı oyuncu, "Harika bir hoca ile çalışıyoruz. Karşılıklı güven içindeyiz. O çok iyi bir insan" yorumunu yaptı.



Çizgiyi seviyorum

Dirar, oynamayı en çok sevdiği mevkiyi kanat olarak açıklayıp "Orta sahada sağ iç oynarken keyif almıyordum. Ama hocamız ne isterse onları yaparım" diye konuştu. F.Bahçeli futbolcu, G.Saray'da oynayan vatandaşı Belhanda için de "Ona saygı duyuyorum. G.Saray için çok önemli bir isim" yorumunu yaptı.



Alex beni çok etkiledi

ÇOCUKKEN Türkiye ligi maçlarını izlediğini bildiren Faslı oyuncu, "Brüksel'de Türk kahvehanesi vardı ve ben de çay içerken bu maçları izlerdim. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe maçları çok izlenirdi. Alex'i çok beğenerek izlerdim, beni çok etkilemiştir" dedi.



?Derbi tahminimi söylemem

ZİRVEYİ yakından ilgilendinen bugünkü Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında da görüşleri sorulan Dirar, "Bu derbi kesinlikle büyük bir karşılaşma olacak. Bir skor tahminim var ancak bunu paylaşmayacağım" sözleriyle cevap verdi.