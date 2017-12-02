Sessizce geliyoruz
“Çok fazla dile getirmiyoruz ama kafamızdaki tek düşünce şampiyonluk” diyen Faslı yıldız, “Lig yeniden başladı. 6 puanlık fark kapanacaktır” ifadesini kullandı
KOCAMAN ÇOK İYİ İNSAN
"En iyi form düzeyinde değilim. Ofansif anlamda en iyi formuma henüz ulaşamadım." Aykut Kocaman hakkında da konuşan Faslı oyuncu, "Harika bir hoca ile çalışıyoruz. Karşılıklı güven içindeyiz. O çok iyi bir insan" yorumunu yaptı.
Çizgiyi seviyorum
Dirar, oynamayı en çok sevdiği mevkiyi kanat olarak açıklayıp "Orta sahada sağ iç oynarken keyif almıyordum. Ama hocamız ne isterse onları yaparım" diye konuştu. F.Bahçeli futbolcu, G.Saray'da oynayan vatandaşı Belhanda için de "Ona saygı duyuyorum. G.Saray için çok önemli bir isim" yorumunu yaptı.
Alex beni çok etkiledi
ÇOCUKKEN Türkiye ligi maçlarını izlediğini bildiren Faslı oyuncu, "Brüksel'de Türk kahvehanesi vardı ve ben de çay içerken bu maçları izlerdim. Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe maçları çok izlenirdi. Alex'i çok beğenerek izlerdim, beni çok etkilemiştir" dedi.
?Derbi tahminimi söylemem
ZİRVEYİ yakından ilgilendinen bugünkü Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında da görüşleri sorulan Dirar, "Bu derbi kesinlikle büyük bir karşılaşma olacak. Bir skor tahminim var ancak bunu paylaşmayacağım" sözleriyle cevap verdi.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:16
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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