Görev Alper’e düştü

Cezalı Janssen’in yokluğunda Soldado’nun bir ihtimal de olsa oynama ihtimali vardı ancak MR’ı kötü çıktı. Kocaman, Alper Potuk’u hazırlıyor

F.BAHÇE'de yarınki Kasımpaşa maçı öncesi forvetteki kriz iyice derinleşti. Antalya maçında sakatlanan Soldado'dan az da olsa bir umut vardı ancak gelen haberler üzdü. İspanyol golcünün dün MR'ı çekildi. Dizindeki ağrılar süren ve tedaviye alınan Soldado'nun oynama ihtimali iyice azaldı. Janssen'in cezalı olması, Van Persie'nin ise ve Fernandao'nun hazır gözükmemesi üzerine arayışlara başlayan Aykut Kocaman, kupada Adana Demir'e 3 gol atan Alper Potuk'u çift kalelerde forvette denemeye başladı. Kupadaki Adana Demirspor maçında hat-trick yapan Alper potuk formunun zirvesinde. Kocaman'ın son anda bir sürpriz yapıp ileri uçta Aatıf'a da görev verebileceği öğrenildi. Emre BOL