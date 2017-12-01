Persie yeni tişörtü ile taraftarları kızdırdı
Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yaşadığı forvet sıkıntısını aşmanın çarelerini ararken Robin Van Persie yine taraftarları kızdırdı.
Soldado ve Janssen'in forma giyemeyeceği maçta boks eldivenleriyle poz veren Hollandalı futbolcuya tepki yağmıştı.Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepkileri üzerine çeken Fenerbahçeli yıldız oyuncu Robin Van Persie yeni tişörtü ile taraftarların yeniden tepkisine sebep oldu. ''Don't Talk Behing my back'' ''Arkamdan Konuşmayın'' yazılı tişörtü ile taraftarları yeniden kızdırdı.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:55
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR YETERKİ FENER SALDIRSIN HÜCUM ETSİN DEFANS OYUNCUSU BİLE GOLATAR FENER ZATEN KÖTÜYDÜ DEYİP HAKEM KIYIMLARINI SÜMEN ALTI EDENLERE DERS OLUR
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Ekici'den kötü haber
Toplam 23
Yorum
FENER FIIIIIIISSSSSS
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Sunderland düşerse Lens ucuzlayacak
Toplam 8
Yorum
Doctor Bence boş transfer olur yerine daha iyisi alınabilir
Persie yeni tişörtü ile taraftarları kızdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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