Persie yeni tişörtü ile taraftarları kızdırdı

Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yaşadığı forvet sıkıntısını aşmanın çarelerini ararken Robin Van Persie yine taraftarları kızdırdı.

Soldado ve Janssen'in forma giyemeyeceği maçta boks eldivenleriyle poz veren Hollandalı futbolcuya tepki yağmıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tepkileri üzerine çeken Fenerbahçeli yıldız oyuncu Robin Van Persie yeni tişörtü ile taraftarların yeniden tepkisine sebep oldu. ''Don't Talk Behing my back'' ''Arkamdan Konuşmayın'' yazılı tişörtü ile taraftarları yeniden kızdırdı.