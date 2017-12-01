Fenerbahçe'de forvet çıkmazı
Fenerbahçe, kadrosunda hücum hattında bulunan futbolcuların ceza veya sakatlık nedeniyle oynamayacak olmasından dolayı ileri uçta sıkıntı çekiyor.
AATİF VEYA ALPER
2012 yılında Bulgaristan ekibi Burgas'tan Sivasspor'a transfer olan Aatif Chahechouhe, kırmızı-beyazlı formayla geçirdiği 4 sezonda birçok kez forvette görev aldı. Forvet pozisyonunda oynadığı 14 maçta 4 gol, 5 asistlik performans gösteren Fas'lı futbolcu, 2013-2014 sezonunda ise Süper Lig'de Sivasspor formasıyla 17 gol atarak gol kralı olmuştu.
Fenerbahçe'ye 2013 yılında Eskişehirspor'dan transfer olan Alper Potuk ise daha çok asistleriyle ön plana çıkıyor. Kırmızı-siyahlılarda oynadığı sezonlarda birçok gole etki eden Alper Potuk, sarı-lacivertlilerin oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor karşısında ilk hat-trickini yaparak dikkatleri üzerine çekmiş ve Janssen, Soldado, Persie ve Fernandao'nun yokluğunda forvet mevkisi için aday olduğunu göstermişti. Potuk, Adana Demirspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada da, "Bu sene hocamızın gelmesiyle beni gol bölgesine daha yakın oynatıyor. Forvet sıkıntısı var. Hocamızın şans vermesi durumunda elimden geleni yapacağım" dedi.
Sarı-lacivertlilerde atak oyuncuları Vincent Janssen'in cezalı olması, Robin van Persie ile Fernandao'nun sakatlıkları sonrasında hazır olmadıkları ve Roberto Soldado'nun sakatlığının bulunması sebebiyle Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe'de forvet hattında kimin oynayacağı merakla bekleniyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:35
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Yazıcı için Londra’ya çıkarma
Toplam 2
Yorum
baksoy Madem talibi var takımda da onun yerini dolduracak alternatifleri de var ? Gitmesi daha hayırlı olur ?
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Trabzonspor kazanmaya alıştı
Toplam 2
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca ile sezon başlamadan anlaşsaydık , Ersun YANAL kendinden sonraki takımı izliyor mudur ?
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Ekici'den kötü haber
Toplam 12
Yorum
sami birileri bunu fenere iyi kakaladi, satabilirseniz satin artik bu asamadan sonra faydasi olmaz, bir ara Hurmaci diye biri vardi o da oyleydi
Fenerbahçe'de forvet çıkmazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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