Fenerbahçeli oyuncu Roman Neustadter, Kasımpaşa maçı öncesi taraftara çağrıda bulanarak, stat ful olduğunda kendileri açısından büyüleyici bir atmosfer oluştuğunu belirtti ve, “Bizi desteklemelerini, stada gelip bizim için bağırmalarını istiyoruz” dedi.

FB TV'de 'Günün Röportajı' programına katılan Roman Neustadter, "Son 3 maçımızı çok iyi geçirdik. Bu, bize bir özgüven kazandırdı. Taraftarlarımız da iyi durumdadır. Umarım Pazar günün taraftarlarımız Kasımpaşa maçında bizi desteklemeye gelir" diye konuştu.



"Kazandığımız için takım içindeki atmosfer çok iyi"

Takımın iyi gidişini, "Kazandığımız için takım içindeki atmosfer çok iyi. Kaybettiğinizdeki takım içindeki atmosferi kimse görmek istemez. Pozitif düşünüyoruz. O nedenle son 3 maçımızı kazandık" cümleleriyle açıklayan Roman, "Aslında başından itibaren benim açından hiç problem yoktu. Ancak geçen sezondan itibaren çok fazla gelen ve giden oyuncu oldu. Bu da bir uyum süreci gerektirdi. Bu dünden bugüne olabilecek bir şey değildi. Uyum sürecini atlatmamız bizim için önemliydi" diye konuştu.



"Kendimi çok iyi hissediyorum"

Kendi performansındaki yükselişi, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok sıkı antrenman yaptık. Bu iyi antrenman temposunu sahaya yansıttık. Ben hep performansımdan hem de hocamızın bana gösterdiği güven nedeniyle kendimi çok iyi hissediyorum" şeklinde açıklayan Neustadter, ülkesi Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası hakkında ise, "Tabii ki Dünya Kupası'nı bekliyorum. Ancak kafamda öncelikli değil, arka planda kalıyor. Çünkü Dünya Kupası'nda olmam için burada iyi performans göstermeliyim ki; kadroya çağrılayım. İyi statlar yapıldı, şehirler çok güzel. Herkesi orada izlemeye davet ediyorum. Yazın orada hava çok güzel oluyor çok iyi bir dünya kupası olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.



"Türkiye Dünya Kupası'nda olmalıydı"

Türkiye Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılamadığı için üzgün olduğunu söyleyen Neustadter, "Çok iyi futbolcuları var. Bazılarına karşı Almanya'da oynadım. Bazılarıyla da birlikte oynadım. Türkler çok fanatik ve pozitif anlamda bakıyorlar futbola. O turnuvalarda olmaları gerekirdi. İyi oyunculardan kurulu bir takımı var çünkü. Ben takım içinde olmadığım için bilmiyorum ama iyi dileklerimi onlara gönderiyorum" dedi.



"Ligde hiçbir takımı küçümsememek gerekiyor"

Kasımpaşa maçını değerlendiren Neustadter, "Geçtiğimiz yıl deplasmanda kazanmış, içeride berabere kalmıştık. Türkiye'de tüm takımlar çok iyi. Özellikle bize karşı oynadıkları maçlarda daha motive oluyorlar. Taraftarımızın rakip takıma baskısıyla oynayacağız. Onlar kontratak oynayacaklar. Ancak Türkiye liginde hiçbir takımı küçümsememek gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Çok etkileyici bir atmosfer oluyor"

Taraftara da seslenen deneyimli futbolcu, "Çok önemli bir maç. Bizi desteklemelerini, stada gelip bizim için bağırmalarını istiyoruz. Stadyum ful olduğunda bizim için büyüleyici bir atmosfer oluyor. Biz de elimizden geleni yapıp bu maçı kazanacağız" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Taraftarında en çok hoşuna giden şeyi duygu ve tutku olduğunu söyleyen Roman "Gol kaçırdığınızda önce bir tepki ve uğultu oluyor. Sonra sizi alkışla motive ediyorlar. O zaman insanın tüyleri diken gibi oluyor. Çok etkileyici bir atmosfer oluşturuyorlar" dedi.



"Maç maç bakmanın doğru olduğunu düşünüyorum"

Bu sene gerçekten lig yarış çok sıkı geçeceğini söyleyen Neustadter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son haftalar kadar böyle geçecek. Ancak ben maç maç bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten en sonunda nerede olduğumuzu görürüz. Takım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bu takımda oynamak da beni mutlu ediyor."



"Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum"

"Bir defans oyuncusunun ilk görevi takımın gol yememesini sağlamaktır, top kaybında arkada defans hattı var diye güven vermektir. Takımı arkadan organize eden futbolcular gerekiyor modern futbolda. Basit bir pasla rakip takımı koşturmak, takımı organize etmek her zaman topla olmuyor bazen konuşmakla da oluyor" diyen Neustadter son olarak, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Şehri, insanları, kulübü çok seviyorum. Çok doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum buraya gelerek. Burada her günü çok güzel geçirdim. Buradaki insanları çok kibar ve yardımsever buluyorum. Ben de elimden geldiğince adapte olmaya; sevgi ve saygıya karşılık vermeye çalışıyorum" diye konuştu.



Öte yandan sevdiği Türk yemeklerini Adana dürüm, mercimek çorba, mantı ve İskender kebap olarak sıralayan Roman Neustadter, programı de kendi Türkçesiyle "Abilerim ablalarım röportaj gün bitti" diyerek kapattı.